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Terör destekçisi HDP'li Osman Baydemir'den Türkiye ve Başkan Erdoğan'a alçak sözler

Eski HDP milletvekili Osman Baydemir, İngiltere'deki BBC televizyonun önünde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan aleyhine akıl almaz iftiralarda bulundu. Hızını alamayan Baydemir sözlerini, Barış Pınarı Harekatı'nı sözde Ermeni katliamı iddialarıyla bir tutacak kadar ileri götürdü.

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Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı içeride ve dışarıda kimlerin işbirliği içinde olduğunu gözler önüne sermeye devam ediyor. Özellikle Avrupa ülkeleri Türkiye'nin bu meşru harekatına karşı çıkarken, HDP de benzer bir tavır takındı ve operasyon için "işgal" ifadesini kullandı.
 
Avrupa Birliği (AB) PKK'yı terör örgütü olarak kabul etse de, özellikle Fransa, Almanya ve İngiltere'de terör örgütü yandaşları sokaklarda ve konferans salonlarında propaganda yapmaya devam ediyor.
 
AKILALMAZ İFTİRALAR
 
Bunların bir yenisi İngiltere'de yaşandı. Türkiye'nin terörle mücadelesini protesto etmek için terör yandaşları BBC'nin önünde toplandı. Sabah'ın haberine göre, eski HDP milletvekili Osman Baydemir, eline aldığı mikrofanla, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iftiralar attı, hakaretler yağdırdı.

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