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Terör destekçisinden hadsiz ifadeler! YPG ve PKK'yı savunup aklamaya çalıştı

HDP'li vekil Sezai Temelli, terör örgütü YPG/PKK'nın Gaziantep'in Karkamış ilçesinde düzenlediği alçak saldırıyı söz konusu terör örgütlerinin yapmadığını savundu. Hadsiz ifadelerine devam eden Temelli, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısının da 'tiyatro' olduğunu iddia etti.

21 Kasım 2022 Pazartesi 23:07 - Güncelleme:
Terör destekçisinden hadsiz ifadeler! YPG ve PKK'yı savunup aklamaya çalıştı
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İstiklal Caddesi'ndeki kalleş bombalı saldırı sonrası Türkiye, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik Pençe-Kılıç Harekatı başlattı. Hava harekatıyla iyice köşeye sıkışan terör örgütü, Gaziantep'te sivilleri hedef aldı. Karkamış'a atılan 4 roketten biri okula, biri TIR'a, ikisi ise eve isabet etti.

1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ ŞEHİT OLDU

Kalleş saldırıda 22 yaşındaki öğretmen Ayşegül Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş şehit oldu. Terör örgütünün saldırısında 19 vatandaşımız da yaralandı.

İSTİKLAL'DEKİ SALDIRIYA 'TİYATRO' GÜZELLEMESİ

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, terör örgütünün düzenlediği alçak saldırının ardından sosyal medya hesabından PKK/YPG'yi aklamaya çalıştı. İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyı 'tiyatro' olarak nitelendiren Temelli, Gaziantep'teki saldırı için de skandal ifadeler kullandı.

"HEDEFSİZ ROKETLER"

Temelli, paylaşımında saldırıyı gerçekleştirenin PKK/YPG olmadığını iddia ederek "Karkamış'a atılan hedefsiz roketler İstiklal senaryosunu tamamlamaya yönelik. Toplum olarak bu kadar büyük acılara son vermek için savaşa ve bu iktidara karşı çıkmalıyız." dedi.

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