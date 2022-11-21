İstiklal Caddesi'ndeki kalleş bombalı saldırı sonrası Türkiye, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik Pençe-Kılıç Harekatı başlattı. Hava harekatıyla iyice köşeye sıkışan terör örgütü, Gaziantep'te sivilleri hedef aldı. Karkamış'a atılan 4 roketten biri okula, biri TIR'a, ikisi ise eve isabet etti.
Kalleş saldırıda 22 yaşındaki öğretmen Ayşegül Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş şehit oldu. Terör örgütünün saldırısında 19 vatandaşımız da yaralandı.
HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, terör örgütünün düzenlediği alçak saldırının ardından sosyal medya hesabından PKK/YPG'yi aklamaya çalıştı. İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyı 'tiyatro' olarak nitelendiren Temelli, Gaziantep'teki saldırı için de skandal ifadeler kullandı.
Temelli, paylaşımında saldırıyı gerçekleştirenin PKK/YPG olmadığını iddia ederek "Karkamış'a atılan hedefsiz roketler İstiklal senaryosunu tamamlamaya yönelik. Toplum olarak bu kadar büyük acılara son vermek için savaşa ve bu iktidara karşı çıkmalıyız." dedi.