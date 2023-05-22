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Terör elebaşlarından 2. tur öncesi ''Kılıçdaroğlu'' çağrısı

14 Mayıs'ta hüsrana uğrayan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2. tur öncesi terör örgütü PKK'da destek mesajları gelmeye devam ediyor. PKK elebaşlarından Fatoş Göksungur ve Yüksel Koç, açık biçimde Kılıçdaroğlu'na 2. tur için oy çağrısında bulundu.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 07:37 - Güncelleme:
Terör elebaşlarından 2. tur öncesi ''Kılıçdaroğlu'' çağrısı
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14 Mayıs seçimleri öncesi 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' vadeden 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu hüsrana uğradı. Kandil ve terör örgütü yöneticilerinin desteğine bel bağlayan Kılıçdaroğlu ise 2. tur öncesi ise 'milliyetçilik pozları' kesmeye başladı.

Bu; İkiyüzlü ve ilkesiz siyasete vatandaşlar sandıkta cevap verirken, terör örgütü yöneticilerinin yeni açıklamaları ise kirli ve karanlık pazarlıkları akıllara tekrar getiriyor.

KCDK-E Eş Başkanları Fatoş Göksungur ve Yüksel Koç; yaptıkları yeni açıklamada 14 Mayıs seçimlerinde büyük başarı elde ettiklerini iddia ederek 2. tur çağrısı yaptı.

Fatoş Göksungur, "Seçim bitmiş değil" ifadesini kullanarak "2. turda Avrupa'da 20-24 Mayıs tarihleri arasında bir kez daha ısrar ve inatla Avrupa'nın her yerinde sandıklara gidip oyumuzu kullanacağız." dedi.

"ERDOĞAN'I TASFİYE ETMELİYİZ"

Yüksel Koç ise, "Erdoğan'ın 1. turda geçmemesini sağlayan bizler olduk. Erdoğan'ın gitmesi gerekiyor 2. turda herkes seferber olmalı ve tasfiye etmeliyiz." dedi.

PKK'nın Suriye kolu PYD'nin Eş Genel Başkanı terörist elebaşı Salim Müslim de, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine yönelik kirli planlarını deşifre eden açıklamalarda bulundu. PKK'nın seçimlerle ilgili fikrini açıkça bir kez daha ortaya koyan Müslim Erdoğan'ı devirmek dışında bir düşüncelerinin olmadığını ve bunu bir intikam olarak gördüklerini itiraf etti.

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