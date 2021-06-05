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Terör finansmanlarının malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararı doğrultusunda, bazı kuruluş ve kişilerin teröre finansman sağladığı gerekçesiyle Türkiye'deki malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

DHA05 Haziran 2021 Cumartesi 07:02 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 07:02
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, BMGK'nin 1373 sayılı kararı doğrultusunda; Alfay İnşaat Turizm Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi'nin, Irak uyruklu Idrees Ali Awad Alfay ile İbrahim Ali Awad Alfay'ın, Suriye uyruklu Mohammed Alaa Khanforah'ın malvarlıkları, terör eylemlerinin icrasını kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle donduruldu. Kararın, 6415 sayılı 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 'Yabancı devletlerce yapılan talepler' başlıklı 6'ncı maddesince verildiği belirtildi. Kararın, söz konusu kuruluş ve kişiler hakkında malvarlığının dondurulmasını talep eden devlet tarafından bir yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde karar yürürlükten kaldırılabileceği, 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 24'üncü maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7'nci maddesi çerçevesinde, Resmi Gazete'de yayımını izleyen 60 gün içinde Danıştay'da dava açılabileceği aktarıldı.

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