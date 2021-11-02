AA 2 Kasım 2021 Salı 17:28 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 17:28

Şırnak'ta bölücü terör örgütü PKK tarafından döşenen mayına basarak yaralanan ve görme yetisini kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Veli Dal'a (37) bir süre önce lenf kanseri teşhisi kondu.

Hastalığı nedeniyle Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Dal, bugün yaşamını yitirdi.

Dal için memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Eshab-ı Kehf Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

Törene, Dal'ın ailesi ve yakınları, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Dal, kılınan cenaze namazının ardından Koyuntaş Mezarlığı'nda toprağa verildi.