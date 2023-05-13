Terör iltisaklı HDP'nin mitingi PKK propagandasına dönüştü!

PKK'nın siyasi kolu olan HDP, Yenikapı'da miting düzenledi. Mitingte İmralı'ya selam pankartları açıldı ardından ise Kılıçdaroğlu için destek istendi. Partinin Milletvekili adayları tanıtılarak, '1 oy Kılıçdaroğlu'na, 1 oy HDP'ye çağrısı yapıldı. Alanda bulunan şahıslar bebek katili Öcalan'ın sözlerini pankartlara yazarak özgürlük çağrısı yaptı.

BEBEK KATİLİ ÖCALAN'IN POSTERİNİ AÇTI GÖZALTINA ALINDI

HDP'nin İstanbul Mitingi'ne giden grup içerisinde bir kişi, bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu flamayı açtı ve gözaltına alındı.

İstanbul Polisi; HDP İstanbul Mitingi için Yenikapı Miting Alanı'na gitmekte olan bir grup içerisindeki Davut K.'nın bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu flamayı açması üzerine harekete geçti. Söz konusu flamayı açarak yürümeye devam eden Davut K. gözaltına alındı. Terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası suçlarından üç kaydı bulunan Davut K. yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNE 'KÜRDİSTAN' DEDİ

HDP Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine 'Kürdistan' diyerek "Kürdistan'da seçtiğimiz belediyelere kayyum atadılar, belediye başkanlarımızı cezaevine attılar" şeklinde skandal ifadelere yer verdi.

Öte yandan HDP İstanbul mitinginde 3-5 adet Türk Bayrağı gören sunucu, HDP bayrağı dışındaki bayrakların indirilmesine dair anons yaptı.

MİTİNG 'PKK' PROPAGANDASINA DÖNÜŞTÜ

PERVİN BULDAN'DAN TERÖRDEN TUTUKLU HDP'LİLERE ÖZGÜRLÜK VAADİ

Pervin Buldan bu kez de, "terör" bağlantısı nedeniyle görevden alınan belediye başkanlarının, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde yeniden görevlerine getirileceklerini açıkladı.

HDP'NİN DİYARBAKIR MİTİNGİ'NDE ÖCALAN VE KÜRDİSTAN PROPAGANDASI

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Diyarbakır'daki mitingte konuşan HDP milletvekili adayı Berdan Öztürk terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptı. Öztürk, bebek katili Öcalan'ın 'direndiğini' iddia ederek seçimlerden sonra kuracaklarını vaadettiği Kürdistan ile Öcalan'a destek vereceklerini söyledi.

HDP'Lİ SALİHE AYDENİZ'DEN SKANDAL İFADELER! ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK VADETTİ

HDP'li vekil Salihe Aydeniz, HDP'nin düzenlediği mitingde skandal açıklamalar yaptı. Konuşmasında terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a "özgürlük vaadi"nde bulunan Aydeniz,. Sayın Öcalan özgür olmadıkça Türkiye'de özgür olamaz. Sayın Öcalan'ın özgür olması gerekiyor"

HDP mitinginde konuşan Başak Demirtaş öldürülen teröristlerden 'evlatlarımız' diye söz etti.

Terör suçlarından tutuklu olan eski HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Diyarbakır'da düzenlenen HDP mitinginde Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu için oy istedi. Hapisteki PKK'lılar lehine sloganların atıldığı mitingde konuşan Başak Demirtaş, öldürülen teröristlerden 'evlatlarımız' diye söz etti. Demirtaş, "Evlatlarımızın kemiklerini bir torbada kucağımıza verenleri tarihi bir dersle siyasetin çöplüğüne nasıl atacağımızı biliyorsunuz" dedi.