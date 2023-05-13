Terör iltisaklı HDP'nin mitingi PKK propagandasına dönüştü!

PKK'nın siyasi kolu olan HDP, Yenikapı'da miting düzenledi. Mitingte İmralı'ya selam pankartları açıldı ardından ise Kılıçdaroğlu için destek istendi. Partinin Milletvekili adayları tanıtılarak, '1 oy Kılıçdaroğlu'na, 1 oy HDP'ye çağrısı yapıldı. Alanda bulunan şahıslar bebek katili Öcalan'ın sözlerini pankartlara yazarak özgürlük çağrısı yaptı.
HDP'nin İstanbul Mitingi'ne giden grup içerisinde bir kişi, bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu flamayı açtı ve gözaltına alındı.
İstanbul Polisi; HDP İstanbul Mitingi için Yenikapı Miting Alanı'na gitmekte olan bir grup içerisindeki Davut K.'nın bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu flamayı açması üzerine harekete geçti. Söz konusu flamayı açarak yürümeye devam eden Davut K. gözaltına alındı. Terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası suçlarından üç kaydı bulunan Davut K. yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
HDP Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine 'Kürdistan' diyerek "Kürdistan'da seçtiğimiz belediyelere kayyum atadılar, belediye başkanlarımızı cezaevine attılar" şeklinde skandal ifadelere yer verdi.
Öte yandan HDP İstanbul mitinginde 3-5 adet Türk Bayrağı gören sunucu, HDP bayrağı dışındaki bayrakların indirilmesine dair anons yaptı.
PERVİN BULDAN'DAN TERÖRDEN TUTUKLU HDP'LİLERE ÖZGÜRLÜK VAADİ
Pervin Buldan bu kez de, "terör" bağlantısı nedeniyle görevden alınan belediye başkanlarının, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde yeniden görevlerine getirileceklerini açıkladı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Diyarbakır'daki mitingte konuşan HDP milletvekili adayı Berdan Öztürk terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptı. Öztürk, bebek katili Öcalan'ın 'direndiğini' iddia ederek seçimlerden sonra kuracaklarını vaadettiği Kürdistan ile Öcalan'a destek vereceklerini söyledi.
HDP'li vekil Salihe Aydeniz, HDP'nin düzenlediği mitingde skandal açıklamalar yaptı. Konuşmasında terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a "özgürlük vaadi"nde bulunan Aydeniz,. Sayın Öcalan özgür olmadıkça Türkiye'de özgür olamaz. Sayın Öcalan'ın özgür olması gerekiyor"
HDP mitinginde konuşan Başak Demirtaş öldürülen teröristlerden 'evlatlarımız' diye söz etti.
Terör suçlarından tutuklu olan eski HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Diyarbakır'da düzenlenen HDP mitinginde Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu için oy istedi. Hapisteki PKK'lılar lehine sloganların atıldığı mitingde konuşan Başak Demirtaş, öldürülen teröristlerden 'evlatlarımız' diye söz etti. Demirtaş, "Evlatlarımızın kemiklerini bir torbada kucağımıza verenleri tarihi bir dersle siyasetin çöplüğüne nasıl atacağımızı biliyorsunuz" dedi.