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Terör inleri yerle bir! 13 PKK'lı daha imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. Öte yandan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişimindeki 8 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Yapılan başarılı operasyonlarla 24 saat içinde toplamda 13 PKK'lı imha edilmiş oldu.

DHA10 Ağustos 2022 Çarşamba 18:01 - Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

5 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek" denildi.

8 PKK'LI DAHA İMHA EDİLMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişimindeki 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

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