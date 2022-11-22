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Terör inlerine bomba yağıyor! Hazırlıklar tamamlandı: Türkiye'den gelecek emiri bekliyorlar

Sivilleri hedef alıp alçak saldırılarda bulunan terör örgütü YPG/PKK'ya ait yuvalanmalar Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı bombardıman atışlarıyla tek tek imha ediliyor. Pençe Kılıç Harekatı'na ilişkin hazırlıklarını tamamlayan Suriye Milli Ordusu (SMO) ise Türkiye'den gelecek operasyon emrini bekliyor.

Sabah22 Kasım 2022 Salı 23:16 - Güncelleme:
Terör inlerine bomba yağıyor! Hazırlıklar tamamlandı: Türkiye'den gelecek emiri bekliyorlar
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Terör örgütü PKK/YPG sivilleri hedef almaya devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait topçu birlikleri de terör mevzilerini bombardıman altına aldı. Hazırlıklarını tamamlayan Suriye Milli Ordusu da gelecek operasyon emrini bekliyor.

Pençe-Kılıç Hareketı ile köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG, sınır bölgelerinde sivilleri hedef aldı. Dün Gaziantep'te terör örgütünün alçak saldırısı sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün de sivillere yönelik saldırılarını sürdüren PKK/YPG, Azez'de 3 sivili öldürdü. Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine de terör örgütü tarafından roketli saldırı düzenlendi.

TERÖR YUVALARINA BOMBA YAĞIYOR

Terör örgütüne 'cezalandırma atışları' gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait topçu birlikleri ve obüsler terör örgütü PKK/YPG'ye ait mevizleri bombardıman altına aldı.

SMO GELECEK EMRİ BEKLİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde askeri tatbikatlarını sürdüren Suriye Milli Ordusu da hazırlıklarını tamamladı. SMO, gelecek operasyon emrini bekliyor.

SMO'DAN 1000 KİŞİLİK ASKERİ TATBİKAT

Afrin'de gerçekleştirilen tatbikat, Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinden Süleyman Şah Tümeni'ne mensup yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla yapıldı. Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Afrin'deki tatbikatta, belirlenen hedefler gerçek mermiler kullanılarak imha edildi. Havanlar, roketatarlar, ısı güdümlü füzeler ve uçaksavar mermilerinin de kullanıldığı tatbikatta, temsili olarak hazırlanan örgüt mevzileri SMO unsurlarınca hedef alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN "HAVA HAREKATIYLA SINIRLI KALMAYACAK" DEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kılıç Hava Harekatına ilişkin, "Bunun sadece bir hava harekatıyla sınırlı kalması da söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada da operasyonun birkaç gündür uçak, top atışı ve SİHA'larla sürdürüldüğünü belirterek "En kısa sürede tankımızla, askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız" şeklinde konuşmuştu.

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