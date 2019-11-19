Terör Listesi’ne 127 çarpı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurt içi ve sınır ötesinde sürdürdüğü başarılı operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK/KCK/YPG’ye son yılların en ağır darbesi vuruldu. Yılbaşından bu yana örgütün önemli isimlerinin de aralarında bulunduğu bin 358 terörist, ölü, yaralı ya da sağ olarak etkisiz hale getirildi. Bu isimlerden çoğu İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Terörden Arananlar Listesi’nde kategorilere ayrılan ve başına para ödülü konulan teröristlerdi. Etkisiz hale getirilenlerden 12’si kırmızı, 8’i mavi, biri yeşil, 18’i turuncu, 88’i de gri kategorideki örgütün üst düzey yöneticilerdendi.

BİRÇOK EYLEMİN FAİLİ

Bu isimlerden ikisi kırmızı kategorideki örgütün sözde Amed Eyaleti özel güç sorumlusu ‘Erhan Garzan Porsipi’ kod adlı İshak Özçaktu ile sözde Amed Eyalet Komutanı ‘Numan Batman’ kod adlı Hejar Çelik’ti. Özçaktu, Ankara Merasim Sokak’ta Genelkurmay Başkanlığı Servisi, İstanbul Vodofone Arena Stadı ve Vezneciler’de Çevik Kuvvet’te görevli polisler ile Kayseri’de Askeri Personel Servisi’ne düzenlenen 88 asker, polis ve sivilin şehit olduğu 100’lercesinin de yaralandığı bombalı saldırıların failiydi. Yine birçok kanlı saldırıya karışan, polis, asker, sivil demeden şehit eden ‘Tekoşer’ ve ‘Zagros’ kod adlı Müsluh İke de kırmızı kategoride yer alıp, öldürülen PKK’lılardan. Bitlis’te öldürülen ‘Ali Piling’ kod sözde Orta Saha Eyalet Sorumlusu Şerif Yakut da kırmızı kategori de yer alıyordu.