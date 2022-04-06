İSTANBUL 16°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2022 Çarşamba / 5 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,744
  • EURO
    16,1188
  • ALTIN
    913.248
  • BIST100
    2325.81
Güncel

Terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuştu

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde terör mağduru 45 aile, çekilen kurayla yeni evlerine kavuştu. İl Müdürü Ahmet Şahin, hak sahiplerinin gerekli resmi evrakını tamamlamasıyla konutlarına yerleşebileceğini kaydetti.

AA6 Nisan 2022 Çarşamba 14:58 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 14:58
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca terör mağdurları için kent genelinde inşa edilen, etap dışı kalan konutların kura çekimi yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, hak sahiplerinin konutları noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

İl Müdürü Ahmet Şahin, AA muhabirine, ilde terör saldırıları nedeniyle evleri yıkılan ya da zarar görenler için Toplu Konut İdaresince yapılan konutların kura çekimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

45 aile için çekilen kurayla ilçelerde tüm etap dışı konutların hak sahiplerine teslim edildiğini dile getiren Şahin, yeni konutlarının sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Şahin, "Şırnak merkezde 5 bin 716, il genelinde 10 bin 155 konutun tamamı hak sahiplerine teslim edildi. Kent merkezindeki Yeşilyurt Mahallesi'nde devam eden 4 bloktan oluşan 122 dairelik bir projemiz var. Millet kıraathanesi, taziyeevi ve 4 bloktan oluşan 122 daire için ihale aşamasına gelindi. İnşallah bu 4 bloku da yaptığımızda bütün etap içi, etap dışı konutları hak sahiplerine vermiş olacağız." diye konuştu.

Şahin, hak sahiplerinin gerekli resmi evrakını tamamlamasıyla konutlarına yerleşebileceğini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.