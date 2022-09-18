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Terör mağduru Diyarbakırlı baba: Dön gel, Türk adaletine teslim ol

Terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin Diyarbakır'daki evlat nöbeti bin 112'nci gününde. Oğluna dönmesi için çağrıda bulunan Abdullah Demir, 'Dön gel, Türk adaletine teslim ol. Bu yanlışından dön.' dedi.

IHA18 Eylül 2022 Pazar 12:30 - Güncelleme:
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Terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin Diyarbakır'daki evlat nöbeti bin 112'nci gününde.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır Annelerinin evlat hasreti sürüyor. Oğlu Fatih Demir için oturma eylemini sürdüren baba Abdullah Demir, nöbetin bin 112'nci gününde oğluna dönmesi için çağrıda bulundu.

Eylemlerinde dördüncü yıla girdiklerini hatırlatan Demir, oğlundan sekiz senedir haber alamadığını öne sürdü. Hiçbir gün oğlunun peşini bırakmadığını ifade eden Demir, "Bir sene Türkiye'de gezdim, ne Irak, ne Suriye bıraktım. Hiçbir yerde bulamadım seni oğlum. Dön gel, Türk adaletine teslim ol. Bu yanlışından dön, seni kandırmasınlar. 37 evlat geldi, kelepçe vurulmadan anne ve babalarına teslim edildi" dedi.

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