Terör mağduru  öğrencilerin telafi eğitimi başladı 

Bu kapsamda Nusaybin’de 108 okulda 27 bin 541, Artuklu’da 21 okulda bin 203, Kızıltepe’de 27 okulda 2 bin 756, Cizre, Silopi ve İdil’de 55 okulda 12 bin 917 öğrenci için ders zili çaldı. Nusaybin Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu’na sabah gelen öğrenciler, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okuduktan sonra sınıfları doldurdu. Okul Müdürü Abdussamet Tayfur, öğrencilerin istekle okula gelmesinden mutlu olduklarını, hafta boyunca eğitim öğretimin aksamadan süreceğini söyledi. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde de 111 okulda bin 736 öğretmen, bin 109 derslikte 39 bin 514 öğrenciye telafi eğitimi vermeye devam ediyor.