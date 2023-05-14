İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2023 Pazar / 24 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5711
  • EURO
    21,2637
  • ALTIN
    1265.12
  • BIST100
    4795.61
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terör nedeniyle boşaltılan köyde 30 yıl sonra seçim heyecanı
Güncel

Terör nedeniyle boşaltılan köyde 30 yıl sonra seçim heyecanı

Muş'ta 1993 yılında terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldıkları köylerine dönüş yapan vatandaşlar, 30 yıl aradan sonra köylerinde sandık başına gitti.

AA14 Mayıs 2023 Pazar 12:33 - Güncelleme:
Terör nedeniyle boşaltılan köyde 30 yıl sonra seçim heyecanı
ABONE OL

Terör nedeniyle yıllar önce Şenyayla bölgesindeki topraklarını bırakarak Muş ve batı illerine göç eden Kayalısu sakinleri, huzurun sağlanmasıyla köylerine geri dönerek yaşamaya başladı.

Göç sonrası birçok seçimde farklı noktalarda oy kullanmak zorunda kalan vatandaşlar, 30 yıl aradan sonra ilk defa köylerinde sandık başına gitmenin heyecanını yaşadı.

Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez, AA muhabirine, terör olayları nedeniyle yıllar önce terk ettikleri köylerine dönüş yaptıklarını söyledi.

İlk defa Kayalısu köyünde oy kullandığını belirten Erez, "Köylerimize geri dönüşler başladığı için bu yıl ilk defa burada oy kullanıyoruz. Köyde seçime yoğun ilgi var. Vatandaşlarımız gelip oyunu kullanıyor. Allah devletimize, milletimize hayırlı, uğurlu etsin. Kazasız belasız atlatırız inşallah. Daha önce taşımalı olarak diğer köylerde ve Muş'ta oy kullanıyorduk. Bütün vatandaşlarımız burada. Sırayla oyumuzu kullanıyoruz." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Kerem Avcı ise 30 yıldır Kayalısu köyünde oy kullanamadığını ifade ederek, "Bu yıl köyümüzde oy kullanıyoruz. Devletimizden memnunuz. Terör nedeniyle köyümüzü terk etmiştik. Geri dönüşlerle köyümüze yerleştik. İnşallah bundan sonra güzel olacak." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.