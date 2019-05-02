Terör operasyonlarına hava desteği

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Baykan ve Amanoslarda önceki gün gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında turuncu listede yer alan Cemal kod adlı Mehmet Yaman ile gri listede yer alan Şevger-Tolhildan kod adlı Ramazan Faik'in de bulunduğu PKK/YPG'li bölücü terörist grupların etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyonlar Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatlarıyla etkin şekilde desteklenmiştir." bilgisi de paylaşıldı.