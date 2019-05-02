Terör operasyonlarına hava desteği
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Siirt'in Baykan ilçesi ile Hatay'ın Amanoslar kırsalında gerçekleştirilen terör operasyonlarına hava harekatlarıyla etkin şekilde destek verildiği bildirildi.
- AA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Baykan ve Amanoslarda önceki gün gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında turuncu listede yer alan Cemal kod adlı Mehmet Yaman ile gri listede yer alan Şevger-Tolhildan kod adlı Ramazan Faik'in de bulunduğu PKK/YPG'li bölücü terörist grupların etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Operasyonlar Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatlarıyla etkin şekilde desteklenmiştir." bilgisi de paylaşıldı.
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