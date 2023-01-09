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Terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

IHA9 Ocak 2023 Pazartesi 16:56 - Güncelleme:
Terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 02 - 08 Ocak 2023 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon başlattı.

Yapılan operasyonda toplam 3 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulandı ve 1 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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