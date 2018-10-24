Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı kişiler listesine ek yapıldı
Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı kişiler listesine ek yapılmasına dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
- AA
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulmasına ilişkin, Cumhurbaşkanı kararının ekindeki "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesine Endonezya uyruklu Mohammed Yusıp Karım, Malezya ve Endonezya uyruklu Mohamad Rafı Bın Udın ve Filipinler uyruklu Muhammed Reza Lahaman Kıram eklendi
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