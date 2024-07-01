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Terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a operasyon: 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Şırnak'ta polis tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda 8 kişi hakkında işlem yapıldı.

IHA1 Temmuz 2024 Pazartesi 17:30 - Güncelleme:
Terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a operasyon: 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda 3 bölücü terör örgütü mensubu hakkında işlem yapılarak, ilgili il ve birime teslim edildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda ise; 5 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan yasal işlemlerin ardından 1 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest, 1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilirken, 3 şüpheli ifadesi akabinde serbest bırakıldı.

  • Şırnak operasyon
  • PKK KCK FETÖ PDY
  • DEAŞ teröründe işlem

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