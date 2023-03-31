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Terör örgütlerinde çözülme sürüyor! PKK'lı 2 kadın teslim oldu

Hakkari'de 2 kadın PKK'lının kendileri ve aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

IHA31 Mart 2023 Cuma 21:14 - Güncelleme:
Terör örgütlerinde çözülme sürüyor! PKK'lı 2 kadın teslim oldu
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Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 kadının kendileri ve aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde 30 Mart 2023 tarihinde Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye teslim olmaları sağlanmış olup, ilimize getirilerek aileleri ile görüştürülmüş ve gerekli adli işlemlere başlanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.

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