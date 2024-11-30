Terör örgütlerine 2 farklı soruşturma! 47 şüpheliden 23'ü tutuklandı

Silahlı terör örgütlerine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensubu 35 şüpheliden 33'ünün yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 14'ünün tutuklandığı, 19 şüpheliden 12'sinin etkin pişmanlık gösterdiği ve 7'sinin de mevcut delil durumuyla adli kontrol altına alındığı, firari 2 şüpheli hakkında ise yakalama emri çıkarıldığı aktarıldı.

PKK'YE YÖNELİK OPERASYONDA 9 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda ise 15 şüpheliden 14'ünün yakalandığını açıklandı. Zanlılardan 9'unun tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 5 şüpheliden 4'ünün mevcut delil ve 1 şüphelinin sağlık durumu nedeniyle adli kontrol altına alındığı, firari 1 şüpheli hakkında ise yakalama emri çıkarıldığı belirtildi.