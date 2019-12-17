Terör örgütlerine göz açtırmıyorlar

Muş’ta güvenlik güçleri, son zamanlarda teröristlere yönelik operasyonlarla PKK’ya ağır darbe vurdu. Türk milletinin huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için tüm zorluklara rağmen karakollarda 24 saat elleri tetikte bekleyen Mehmetçik, terör örgütünün korkulu rüyası oldu. 2 bin 400 rakımlı Üçevler Karakol Komutanlığında vatan savunması yapan Mehmetçik, gece gündüz demeden PKK’lı teröristlerle mücadelesini sürdürüyor.

EKSİ 30’DA OPERASYON

Üçevler Karakol Komutan Vekili Üstçavuş Salih Kuday, yaptığı açıklamada, bölgelerinin 450 kilometrekare sorumluluk alanına sahip olduğunu söyledi. Sorumluluk alanlarında 9 köy ve 25 mezranın bulunduğunu belirten Kuday, şunları kaydetti: “Bölgemizin büyük bir kısmı dağlık ve ormanlık araziden oluşmaktadır. Bölgemizde çok sayıda terör örgütü mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Çok sayıda sığınak ve barınak kullanılamaz hale getirilmiştir. Barınak ve sığınakların içinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilip imha edilmiştir. Bölgemizde 7/24 esasa göre nöbet ve operasyon faaliyetlerimiz devam etmektedir. Hava şartları ne olursa olsun, karda kışta sıfırın altında 30 derecede operasyonlarımıza devam ediyoruz.”

TERÖRÜN BELİ KIRILDI

Jandarma İç Güvenlik Tim Komutanı Uzman Jandarma Sekiz Kademeli Çavuş Ahmet Özdemir de terör örgütüne yönelik operasyonların aralıksız devam ettiğini belirtti. Üçevler Jandarma Karakol Komutanlığının sorumluluk alanında keşif, gözetleme ve pusu faaliyetlerinin yanı sıra bölge halkının tam desteğiyle insansız hava araçlarından elde edilen görüntü ve bilgiler doğrultusunda terörle mücadeleyi sürdürdüklerini kaydeden Özdemir, “Mücadelemiz yüksek derecede başarıya ulaşmış, terör örgütünün beli kırılmıştır. Bu yasa dışı unsurlar tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir” diye konuştu.

HUZUR VE GÜVEN

Kulede nöbet tutan jandarma er Fatih Topuz da vatani görevini en iyi şekilde yaptığını ifade ederek, “Vatanın bölünmez bütünlüğü için 7/24 ellerimiz tetikte bekliyoruz. Terör örgütlerine göz açtırmıyoruz. Biz burada bulunduğumuz sürece vatandaşlarımız huzur ve güven içinde olsun. Buradan aileme ve tüm sevdiklerime selam yolluyorum” şeklinde konuştu.

Şırnak’ta sınır birliklerine paratoner sistemi kuruldu

Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı sınır birliklerine paratoner (yıldırımsavar) sistemi kuruldu. PKK’lı teröristlerin Türkiye’ye sızmasını önlemek amacıyla sıcaklığın gece sıfırın altında 10 dereceye düştüğü dağlık bölgede mücadele eden güvenlik güçleri ellerini tetikten, gözlerini huduttan ayırmıyor. Askerlerin görev yaptığı sınır bölgesinde kış ayları, yoğun kar yağışı ile çok önemli bir sorun olan yıldırım düşmesini de beraberinde getiriyor. Arazinin rakımının yüksek, bölgenin coğrafi yapısının yıldırım, yoğun kar yağışı, şiddetli yağmur, fırtına ve daha birçok iklimsel olaylara elverişli olması, bunun yanı sıra TSK’nin konuşlandığı üs bölgelerinin zirve noktalara tesis edilmesi, yıldırım düşmesi ve diğer risklerin yaşanması olasılığını daha çok artırıyor. İşte bu noktada Mehmetçiği üs bölgelerinde düşmesi muhtemel yıldırımlardan korumak amacıyla çeşitli sistemler devreye giriyor. Yurt içinde ve sınır ötesinde görev alan birliklerin kullandığı Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi, yıldırım ve şimşek olaylarına karşı zamanında önlem alarak oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçiyor.