İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2023 Perşembe / 4 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6993
  • EURO
    31,1567
  • ALTIN
    1814.23
  • BIST100
    7715.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mersin'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı
Güncel

Mersin'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Mersin'de terör örgütleri DEAŞ, DHKP/C ve THKP/C'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 09:45 - Güncelleme:
Mersin'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince DEAŞ, DHKP/C ve THKP/C terör örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, terör örgütleri içerisinde faaliyet yürüten, toplantı ile yürüyüşlere katılan, elaman temin etmeye yönelik çalışma yapan, yurt dışındaki terör kamplarına giderek örgüt mensuplarına moral ve motivasyon amaçlı destek veren 4 şüpheli belirlendi.

Adresleri tespit edilen 4 zanlının yakalanması için şafak vakti dron destekli düzenlenen eş zamanlı operasyona 70 polis katıldı.

Bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu, zanlılar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

  • Mersin
  • operasyon
  • terör örgütü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.