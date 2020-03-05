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Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı: Şubat ayında 127 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 'İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde şubat ayında toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 1'i ölü, 75'i sağ, 51'i teslim olmuştur. Bu teröristlerden 86'sı PKK/KCK, 41'i DEAŞ/HTŞ terör örgütü mensubudur.' dedi.

İHA05 Mart 2020 Perşembe 10:50 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 10:57

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde şubat ayında toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 1'i ölü, 75'i sağ, 51'i teslim olmuştur. Bu teröristlerden 86'sı PKK/KCK, 41'i DEAŞ/HTŞ terör örgütü mensubudur." dedi.

Çataklı, "Siber suçlarla mücadeleye baktığımızda terör suçları kapsamında 2020 yılı Şubat ayında 4 bin 896 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 2 bin 344 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Kara sınırından Yunanistan'a geçen kişi sayısı saat 09.00 itibariyle 138 bin 647" dedi.

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