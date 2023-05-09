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Terör örgütleriyle bağlantılı 8 kişinin mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, DEAŞ ve El Kaide terör örgütleri ile bağlantılı 8 kişinin mal varlıkları donduruldu.

9 Mayıs 2023 Salı 03:26 - Güncelleme:
Terör örgütleriyle bağlantılı 8 kişinin mal varlıkları donduruldu
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mal Varlığının Dondurulması Kararı ile DEAŞ ve El Kaide terör örgütleri ile bağlantılı 8 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

DHA'nın haberine göre, mal varlığının dondurulması kararı alınan kişilerin Abdulsamet Çelik, Amer Onay, Ensari Ersoy, Muhammed Korkmaz, Murat Demir, Sevda Vural, Tarkan Niğdelioğlu ve Sinan Öksüz olduğu açıklandı.

Kararda, mal varlıkları dondurulan kişilerin ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edebilecekleri belirtildi.

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