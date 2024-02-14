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Terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

İHA14 Şubat 2024 Çarşamba 02:24 - Güncelleme:
Terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin mal varlıkları donduruldu
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Terör örgütlerine ve teröristlere fon sağladığı ve topladığı tespit edilen 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan mal varlığı dondurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre PKK/KCK, DEAŞ, DHKP/C ve TKP/ML Konferans terör örgütlerine ve teröristlere fon sağladığı, topladığı tespit edilen 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Söz konusu karar, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanunun 7. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddesi gereğince alındı.

  • terör örgütü
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