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Terör örgütü çözülmeye devam ediyor! 3 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Terör örgütü çözülmeye devam ediyor. 3 terörist daha teslim oldu. Son 2 ayda güvenlik güçlerimize teslim olan terörist sayısı 32 oldu.' dedi.

18 Ağustos 2023 Cuma 10:07 - Güncelleme:
Terör örgütü çözülmeye devam ediyor! 3 terörist daha teslim oldu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK'ya yönelik ikna çalışmaları sonucunda 3 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Terör örgütü çözülmeye devam ediyor. 3 terörist daha teslim oldu! Son 2 ayda güvenlik güçlerimize TESLİM OLAN terörist sayısı 32 oldu.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerimize teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensupları, terör örgütünün Kuzey Irak ve Suriye'deki yapılanması içerisinde faaliyet yürütüyordu.

Terörle mücadelenin her alanında görev alan kahramanlarımızı tebrik ediyorum����

BİLİNSİN Kİ... TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK❗️

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