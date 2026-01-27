İSTANBUL 16°C / 8°C
  Terör örgütü DEAŞ mensubuna 4 yıl hapis cezası
Güncel

Terör örgütü DEAŞ mensubuna 4 yıl hapis cezası

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada yargılanan sanığa, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

27 Ocak 2026 Salı 17:38
Terör örgütü DEAŞ mensubuna 4 yıl hapis cezası
ABONE OL

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu F.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığını, dijital materyalinde terör örgütü mensupları ile yazışmalarının bulunduğunu ve Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğunu belirtti.

Savcı ayrıca, sanığın örgütsel faaliyetlerinde kod adı kullandığını, kentte örgütsel ders ve toplantılara katıldığını ve "infak" adı altında örgüte gelir temin ettiğini kaydederek, F.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık F.E, DEAŞ üyesi olmadığını ileri sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Popüler Haberler
