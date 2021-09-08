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Terör örgütü DEAŞ üyesi Ankara'da yakalandı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan yabancı uyruklu bir kişi yakalandı.

AA8 Eylül 2021 Çarşamba 23:56 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 23:56
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Edinilen bilgiye göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan yabancı uyruklu A.E.İ'nin, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisine ulaştı.

Polatlı ilçesinde olduğu belirlenen zanlı, bölgede yapılan araştırma ve takip sonucu, Polatlı Yeniköseli Mahallesi'nde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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