Terör örgütü DEAŞ ve El Kaide listeleri güncellendi
Bakanlar Kurulunun, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı kişiler, kuruluşlar ve organizasyonlar listelerinde değişiklik yapılmasına dair kararının yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
- AA
Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş ve organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5. maddesi gereğince verilen Cumhurbaşkanı kararına göre "Sayf Al Adl", "Yassin Syawal", "Nusret Imamovic" isimli kişiler ve "Tarıq Gıdar Group" adlı organizasyonun bilgileri güncellendi.
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