AA 06.01.2020 11:10 - Güncelleme: 06.01.2020 11:11

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik başarılı operasyonlarıyla adından söz ettiren Türkiye, terör örgütüne karşı çok yönlü mücadele örneği sergiliyor. Örgüte karşı mücadelesine kesintisiz devam eden Türkiye, yurt içi ve sınırdaki operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı.

Güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla başta İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Gaziantep olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2019'da polis, jandarma ve hudut birliklerinin yürüttüğü çalışmalarda aralarında terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yabancıların da bulunduğu 2 bin 820 şüpheli gözaltına alındı, örgüte ait doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 457'si tutuklandı, aralık ayının son haftasında yakalanan çok sayıda zanlının işlemleri sürüyor.

Çok sayıda DEAŞ üyesi, yargılandıkları davalarda hapis cezasına çarptırıldı.

- OCAK

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 2019 yılı ocak ayında gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında örgütün sözde "Konya emiri"nin de bulunduğu 132 şüpheli gözaltına alındı, 36 örgüt üyesi tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında Fransa tarafından kırmızı ve mavi bültenle aranan iki kadının da bulunduğu 12 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Suriye'de DEAŞ'lı sözde bir komutanın korumalığını yaptığı iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında Fransa tarafından aranan kadınların da bulunduğu 5'i tutuklandı, birine ise ev hapsi verildi.

- ŞUBAT

Şubat ayındaki operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumluları olduğu belirlenen yabancı uyrukluların da bulunduğu 212 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. Operasyonlarda 22 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe vuruldu.

Hudut birliklerince Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde yakalanan, aralarında kırmızı bültenle aranan kadın zanlının de bulunduğu 4 DEAŞ mensubu tutuklandı.

Bursa'da aralarında İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle aranan 2 kadının da bulunduğu 4 kişi yakalandı.

- MART

Mart ayındaki operasyonlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 217 şüpheli gözaltına alındı, 14 örgüt mensubu tutuklandı.

Bursa'da Suriye'nin bazı bölgelerinde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu olarak sözde "emir" düzeyinde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu İ.T. cezaevine gönderildi.

- NİSAN

Nisan ayındaki operasyonlarda 254 şüpheli gözaltına alındı, 48 örgüt üyesi tutuklandı.

Ankara ve Hatay'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları iddia edilen ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde eylem yapma ihtimali olduğu değerlendirilen, aralarında Suriye ve Irak uyrukluların da bulunduğu 32 zanlı yakalandı.

- MAYIS

Mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında örgütün üst düzey sorumluları olduğu belirlenen çok sayıda yabancının da bulunduğu 224 şüpheli gözaltına alındı, 17 örgüt üyesi tutuklandı.

Osmaniye'de gözaltına alınan örgütün sözde üst düzey emiri "Abu M." kod adlı A.K. cezaevine gönderildi.

Adana'da aralarında örgütün sözde ağır silah ve bomba sorumlularının da olduğu 4 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de örgütün sözde "göç ve lojistik komitesi" Türkiye sorumlusu ile irtibatlı oldukları iddiasıyla yargılanan 8 sanıktan 7'sine 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

DEAŞ'ın sözde "Adana emiri" olduğu ileri sürülen ve Suriye'den gönderilen talimatları kuryeyle örgüt üyelerine ulaştırdığı tespit edilen Eyüp Baksi, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- HAZİRAN

Hazirandaki operasyonlarda aralarında örgütün sözde "emirleri"nin de bulunduğu 206 zanlı gözaltına alındı, 77 örgüt üyesi tutuklandı.

Adana'daki operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Kaçak yollardan ülkeye girdikleri belirlenen zanlıların bombalı eylem hazırlığında oldukları iddia edildi.

Operasyonda zanlıların Suriye'de terör örgütü adına savaşırken uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğrafları ele geçirildi.

Kayseri'deki operasyonda geçmiş dönemlerde Irak'ta DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlenen ve Musul kentine bağlı Muhallebiye kasabasının sözde emiri olduğu belirlenen "Sebhen" kod adlı M.S.E. gözaltına alındı. Örgüt içinde havancılardan sorumlu olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

- TEMMUZ

Temmuzdaki operasyonlarda 187 şüpheli gözaltına alındı, 42 örgüt üyesi tutuklandı.

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu iki kadın Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Fransa uyruklu 3 kadın ise Kilis sınırında yaşa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı.

Adana'da tehdit, cebir ve şiddet kullanarak terör örgütü adına fırıncılardan haraç topladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlıdan aralarında örgütün sözde "Adana emiri" olduğu öne sürülen M.Ö'nün de yer aldığı 12'si tutuklandı.

- AĞUSTOS

Ağustos ayındaki operasyonlarda aralarında çok sayıda yabancının da bulunduğu 245 şüpheli gözaltına alındı, 15 örgüt üyesi tutuklandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab'ın şehir merkezinde DEAŞ'ın bomba imalathanesi bulunduğu bilgisi üzerine jandarma istihbarat birimleri ve MİT, jandarma patlayıcı madde uzmanlarının nezaretinde yerel güvenlik güçleriyle operasyon düzenledi. Suriye'de ve Türkiye'de birçok bombalı eylem yapmayı planlayan DEAŞ'lı teröristler, yurt içine giremeden ve eylem yapma fırsatı bulamadan bomba düzenekleriyle yakalandı.

Bomba imalathanesindeki aramada cep telefonu, telsiz, basma/baskıdan kurtulma, mekanik zamanlayıcı, kütleye, sarsıntıya duyarlı ve elektronik kartla patlatılma özelliği olan 80 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ve bu düzeneklerde kullanılan, içinde dinamit lokumu ve fabrikasyon patlayıcıların da yer aldığı yaklaşık bir ton patlayıcı ele geçirildi. Ayrıca, patlayıcı yapımında kullanılan 833 elektrikli fünye, 300 batarya ile 480 EYP düzeneği hazırlanabilecek malzeme ve canlı bomba yelekleri bulundu.

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası düzenlenen operasyonda yakalanarak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 22 yabancı uyruklu sanıktan 11'i, 1 yıl 8 aydan 9 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı.

- EYLÜL

Eylüldeki operasyonlarda aralarında örgütün sözde "emirleri"nin de bulunduğu 120 zanlı gözaltına alındı, 35 örgüt üyesi tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı ve örgütün bomba uzmanı olduğu iddia edilen Suriye uyruklu U.E. Osmaniye'de yakalandı.

İstanbul'daki operasyonda daha önce işgal ettikleri Rakka'da infaz kararlarını alan "kadı" görevini yürüttüğü öne sürülen şüpheli M.E.B. gözaltına alındı.

DEAŞ adına infazlar gerçekleştirdiği belirtilen şüpheli Muhammed Ramadan, İzmir'in Buca ilçesinde yakalandı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde üç yıl önce Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken "canlı bomba" yeleği, demir bilyelerle güçlendirilmiş 12 patlayıcı madde bloku, 2 el bombası fünyesi ve 2 elektrikli fünyeyle yakalanan 5 sanık, 5 yıl 6 ay 20 gün ile 13 yıl 20 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

- EKİM

Ekimdeki operasyonlarda 410 zanlı gözaltına alındı, 40 örgüt üyesi tutuklandı.

Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde eylem arayıs¸ında olan DEAS¸'a yo¨nelik 21 ildeki 26 operasyonda 100 kişi yakalandı.

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesinin ardından İstanbul'daki Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddia edilen terör örgütü üyesi 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya ve Bingöl'de emniyet ve MİT'in gözaltına aldığı 13 şüpheliden örgüt tarafından Türkiye'ye gönderildiği iddia edilen Emrullah A'nın da aralarında olduğu 10'u tutuklandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde eylem arayıs¸ında olan DEAS¸'a yo¨nelik 21 ildeki 26 operasyonda 100 kişi yakalandı.

- KASIM

Kasım ayında aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 280 zanlı gözaltına alındı, 80 örgüt üyesi tutuklandı.

Kilis'te DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya, Fas asıllı Belçika vatandaşı ve Kazakistan uyruklu 2'si kadın 4 DEAŞ'lı yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında Kırşehir'de 11, Samsun'da 5, Ordu'da 3 ve Şanlıurfa'da 6 şüpheli gözaltına alındı.

- ARALIK

Aralıkta düzenlenen operasyonlarda 333 şüpheli gözaltına alındı, 38 örgüt üyesi tutuklandı.

Burdur ve Hatay'da eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi M.E'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli yakalandı.

Osmaniye'de yılbaşı öncesi veya yılbaşında örgüt adına eylem yapabilecekleri değerlendirilen, aralarında infaz talimatları veren teröristin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden aralarında örgüt elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabalarının da bulunduğu 4'ü tutuklandı.

Ankara, İstanbul, Batman, Kayseri, Adana, Bursa, Hatay, Samsun, Bingöl, Mardin, Kırşehir, İzmir, Kocaeli, Gaziantep ve Muş'ta 30-31 Aralık'ta 184 şüpheli gözaltına alındı.