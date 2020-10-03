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Terör örgütü DEAŞ'a baskın: 10 gözaltı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda öldüğü sanılan bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

DHA03 Ekim 2020 Cumartesi 11:16 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 11:16
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik devam eden çalışmalar sürüyor. Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair bilgiye ulaşılan, öldüğü sanılan bir şüphelinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Firari 1 şüphelinin yakalaması için çalışmalar sürerken, aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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