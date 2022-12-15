Terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayan zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'a doğrudan veya dolaylı olarak para gönderenlerin yakalanması için çalışma başlattı.



Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince Seydikemer, Dalaman ve Ortaca ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu A.A, H.B, M.E.H. ile H.A.A. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 5 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 3 bin 900 dolar ve para havale bilgilerinin yazılı olduğu defter ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.