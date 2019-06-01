Terör örgütü DEAŞ'a mayısta ağır darbe

Türkiye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, geçen ay başta Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Hatay, Kayseri, Tekirdağ, Kocaeli, Samsun, Konya ve Mersin olmak üzere farklı kentlerde şafak vakti eş zamanlı düzenledikleri başarılı operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, polis, jandarma ve hudut birliklerinin mayıs ayında yürüttüğü çalışmalarda, aralarında örgütün sözde sorumluları olduğu belirlenen yabancı uyrukluların da bulunduğu 117 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı.

Zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

- MAYISTAKİ BAZI OPERASYONLAR

Samsun, Osmaniye, Erzincan ve Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda aralarında Irak ve Suriye uyrukluların da bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de gözaltına alınan örgütün sözde üst düzey emiri "Abu M." kod adlı A.K. tutuklandı.

Şanlıurfa'da DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı cezaevine konuldu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı cezaevine gönderildi.

Konya, Kayseri, Samsun, Gaziantep, Adana, Adıyaman ve Mardin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 62 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde DEAŞ'lı 2 kadın terörist yakalandı.

Kocaeli'de, Suriye'de DEAŞ içinde bir dönem faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli sınır dışı edildi.

Adana'da aralarında örgütün sözde ağır silah ve bomba sorumlularının da olduğu 4 zanlı yakalandı.

Mersin, Osmaniye ve Tekirdağ'da DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

- GÖZALTINA ALINAN DEAŞ ÜYESİ İTİRAF ETTİ

Ankara'da DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle 29 Nisan'da gözaltına alınan 22 şüpheliden Suriye uyruklu A.M, Deyrizor bölgesinde faaliyet yürüttüğünü ve zaman zaman çatışmalara girdiğini itiraf etti.

Ele geçirilen dijital materyallerde hücum yelekli görsellerine ulaşılan şüpheli ile hareket ettiği belirlenen bir örgüt üyesi de tutuklandı.

- DEAŞ'LI KADIN TERÖRİSTİ PKK'LILAR SINIRA ULAŞTIRMIŞ

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde mavi kategoride yer alan ve 22 Ocak 2018'de Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra getirildiği Adıyaman'da mahkemece serbest bırakılıp Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklanan DEAŞ'lı kadın terörist Demet T. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İddianamede, Suriye'de bulunan sanığın Türkiye sınırına kadar nasıl geldiğine dair detaylara da yer verildi. Demet T, ifadesinde, "PKK'lıların elinde bir hafta, 10 gün kadar kaldık. Bir gece bizi yola çıkardılar. Yaklaşık bir saat yürüyerek sınıra ulaştık." ifadelerini kullandı.

- DEAŞ'LILARIN YARGILANMA SÜRECİ

Kayseri'de DEAŞ'a ilişkin davada, örgütün sözde "göç ve lojistik komitesi" Türkiye sorumlusuyla irtibatlı oldukları iddiasıyla yargılanan 8 sanıktan 7'sine 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

DEAŞ'ın sözde "Adana emiri" olduğu ileri sürülen ve Suriye'den gelen talimatları kurye kullanarak örgüt üyelerine ulaştırdığı tespit edilen Eyüp Baksi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Enes Savaş, 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Kocaeli'de DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu Abdülbasit Abdülaziz H'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.