İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Kasım 2020 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4615
  • EURO
    9,9574
  • ALTIN
    519.516
  • BIST100
    1167.65
Güncel

Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 8 gözaltı

Sakarya'da polis ekipleri terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenledi. Yapılan baskında Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

IHA05 Kasım 2020 Perşembe 09:46 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 09:46
ABONE OL

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri (TEM) tarafından DEAŞ terör örgütünün eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği şeklinde hakkında bilgiler bulunan Irak uyruklu 8 kişi TEM ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden bazılarının DEAŞ terör örgütü faaliyetleri ile ilgili çatışma bölgelerinde terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt mensupları adına istihbarat faaliyetleri yaptığı, terör örgütü mensuplarına tıbbı malzeme temin ettiği yönünde ifade ve teşhislerin bulunduğu belirtilirken şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.