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Terör örgütü DEAŞ'a operasyon! 9 şüpheli yakalandı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 9 şüpheli yakalandı.

AA26 Temmuz 2023 Çarşamba 09:19 - Güncelleme:
Terör örgütü DEAŞ'a operasyon! 9 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 10 yabancı uyrukluya yönelik operasyon başlatıldı.

Bir kısmının çatışma bölgelerinde bulunduğu, geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri bilgileri de elde edilen şüphelilerin yakalanması için kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 9'u gözaltına alındı, birinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstihbarat bilgisi ve analizler sonucu "yabancı terörist savaşçı" kategorisinde değerlendirilen zanlılar, işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerine teslim edilecek.

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