İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2024 Çarşamba / 27 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5781
  • EURO
    35,1344
  • ALTIN
    2458.52
  • BIST100
    10590.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 6 şüpheli gözaltına alındı
Güncel

Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 6 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul ve Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a fon sağlamak amacıyla 'infak' adı altında para transferi yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

DHA3 Temmuz 2024 Çarşamba 10:23 - Güncelleme:
Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 6 şüpheli gözaltına alındı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yaparak "Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkında Kanuna Muhalefet Etme" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, İstanbul'da 5 şüpheli, Adana'da ise 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok

sayıda dijital materyal, banka dekontu, 2 adet yasaklı kitap, 140 bin 800 TL, bin 670 Amerikan doları, 2 bin 900 euro para ele geçirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.