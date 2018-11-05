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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı

Terör örgütü DEAŞ’ın uluslararası finans faaliyetlerine yönelik Diyarbakır merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde 24 şüpheli gözaltına alındı.

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Terör örgütü DEAŞ'ın uluslararası finans faaliyetlerine yönelik Diyarbakır merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde 24 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Suriye, Lübnan, Irak, Endonezya ve Libya'ya para transferi gerçekleştiren örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik 11 ilde operasyon düzenlendi.

Arama yakalama ve el koyma faaliyetleri sonucunda 24 şüpheli yakalanırken gözaltına alınan şüphelilerde 579 bin 608 dolar, 5 bin 285 avro, 1 milyon 304 bin 885 lira ve 124 bin 800 Suriye lirası ile 36 cep telefonu, 18 bilgisayar, 10 hard disk ile dijital doküman ele geçirildi.

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