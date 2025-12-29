İSTANBUL 7°C / 5°C
Güncel

Terör örgütü DEAŞ'ın Ankara yapılanması soruşturmasında 8 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ın Ankara yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 8 şüpheli tutuklandı.

29 Aralık 2025 Pazartesi 16:12
Terör örgütü DEAŞ'ın Ankara yapılanması soruşturmasında 8 şüpheli tutuklandı
ABONE OL

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 23 Aralık'ta gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılar, "terörizmin finansmanı" ve "terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklandı.

- SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada, banka hesap hareketleri, sosyal medya paylaşımlarıyla, Türkiye'de ikamet eden ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten örgüt mensupları ve ailelerine nakdi yardımda bulundukları, örgüte maddi kaynak sağladıkları belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermişti.

Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve "terörizmin finansmanı" suçunu işledikleri belirlenen şüpheliler Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.

