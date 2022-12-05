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Terör örgütü DEAŞ'ın bombacısı yakalandı

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'ın bünyesinde bomba hazırlama ve araçlara yerleştirme görevlerinde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı.

IHA5 Aralık 2022 Pazartesi 14:59 - Güncelleme:
Terör örgütü DEAŞ'ın bombacısı yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklu H.H.A.A. isimli şüphelinin, terör örgütü DEAŞ bünyesinde bomba hazırlama ve araçlara yerleştirme görevlerinde bulunduğu tespit edildi. Aynı zamanda yapılan incelemelerde şüphelinin, terör örgütü tarafından yayımlanan bomba yüklü araç yanında bulunduğu görüldü. Şüpheli H.H.A.A., Kocaeli'de TEM ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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