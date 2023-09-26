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Terör örgütü DEAŞ'ın hacker grubuna operasyon

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

AA26 Eylül 2023 Salı 12:51 - Güncelleme:
Terör örgütü DEAŞ'ın hacker grubuna operasyon
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Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yapılan çalışma sonucu, terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı bir hacker grubunun, örgütle bağlantılı saldırı kolaylaştırma ağıyla irtibat halinde bulunduğu tespit edilen 4 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler olayla ilgili Irak uyruklu 1 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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