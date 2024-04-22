Terör örgütü DEAŞ'ın MASAK raporuna yansıdı: Yüklü miktarda para topladıkları ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütüne yönelik İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri'de gerçekleştirilen "Bozdoğan-27" operasyonlarında 36 şüpheli yakalanırken, soruşturmanın İstanbul ayağında çarpıcı detaylara ulaşıldı.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI ÜZERİNDEN ORGANİZE OLMUŞLAR

İstanbul'da çeşitli sosyal medya platformları üzerinden finans faaliyetleri yürüten bir şahsa para gönderdikleri ve terör örgütleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla yakalanan DEAŞ yanlısı 15 şüphelinin sorgusu İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde devam ediyor.

Örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, DEAŞ'a yakın bu kişilerin mali yapısını ve para trafiğini mercek altına alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), eldeki tüm bilgi ve belgeleri polise bildirdi.

RAPOR POLİSE BİLDİRİLDİ

MASAK'tan gelen rapor doğrultusunda harekete geçen İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri, adları söz konusu rapora yansıyan örgüt yanlısı kuşkuluları tek tek tespit etti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 15 şüphelinin yakalandığı duyurulurken, soruşturmaya ilişkin ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Operasyon kapsamında ele geçirilen suç unsurları TEM Şubede sergilenirken, MASAK raporuna yansıyan verilerde, söz konusu şüphelilerin, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "terörden arananlar" listesinde "Kırmızı" kategoride yer alan "Ebu Sıraç" kod adlı DEAŞ sorumlusu Recep B.'nin başını çektiği hücreyi fonladığı anlaşıldı.

"İNFAK" ADI ALTINDA TOPLANAN PARALAR SURİYE'YE GÖNDERİLDİ

Şüphelilerin, sosyal medya aracılığıyla "infak" adı altında "Suriyeli bacılara yardım" ve "İdlib yardım" gibi hesaplar üzerinden para topladıkları, insanların dini duygularını istismar ederek toplanan paraları ise Suriye'deki DEAŞ sorumlusu "Ebu Sıraç" kod adlı teröriste ulaştırdıkları kaydedildi. Recep B.'nin başını çektiği hücre üzerinden terör örgütü DEAŞ'a kaynak sağladıkları belirlenen şüphelilerin, geniş çaplı bir ağ kurdukları öğrenildi.

Türkiye'deki bağlantılı oldukları kişiler tek tek deşifre edilirken, sistemin alt katmanında ise ara toplayıcılar olarak nitelendirilen örgüt sempatizanlarının yer aldığı belirtildi. Paralar bu kişilerin banka hesaplarında toplandıktan sonra da "Ebu Sıraç" kod adlı DEAŞ üyesi Recep B.'nin görevlendirdiği kişilerin söz konusu parayı sınır illerinden Suriye'ye geçirdikleri tespit edildi. "Ara toplayıcılar" olarak nitelendirilen şüphelilerin ne kadar parayı DEAŞ kamplarına aktardıkları ise henüz belirtilmedi.