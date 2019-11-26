65 yaşındaki Awad’ın, 2014’te Musul’da kaldığı, Musul’un DEAŞ tarafından kaybedilmesinden sonra önce Rakka’ya daha sonra Deyri Zor ve İdlib’e gittiği tespit edildi. Geçen mart ayında Azez’de bulunan kampa geldiği öğrenilen Awad’ın burada eşi ve geliniyle birlikte sahte isimle kayıt yaptığı öğrenildi.

BAĞDADİ İLE İLETİŞİMDE

Rasmiye Awad’ın yapılan sorgusunda öldürülen El Bağdadi ile en son iki yıl önce görüştüğü yönünde ifade verdiği ancak kardeşiyle kuryeler aracılığıyla iletişim kurduğu yönünde bilgiler elde edildiği iddia edildi. Kendisi için “İstihbarat için altın madeni” ifadesi kullanılan Awad’ın, ilk sorgusunda verdiği bilgiler ve istihbarat çalışmalarıyla Bağdadi’nin diğer üç kız kardeşi de yakalandı. Böylece Türk güvenlik güçleri tarafından DEAŞ lideri Bağdadi’nin 4 kız kardeşi de yakalanmış oldu. Yakalanan kız kardeşlerin terör örgütü DEAŞ ve Bağdadi ile ilgili çok önemli bilgiler vermesi bekleniyor.

(Akşam)