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Terör örgütü DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosundaki 2 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosunda yer alan 2 Suriyeli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

DHA16 Haziran 2020 Salı 16:03 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 16:04
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İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 'terör örgütü DAEŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, sansasyonel eylemlerin önlenmesi ve Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı şahısların tespiti' amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonunda, Suriye'de bulundukları sürede DAEŞ'ın 'savaşçı' kadrosunda yer aldıkları saptanan Suriye uyruklu Y.B. ve S.B., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların aralıksız ve kararlılıkla devam edeceğini bildirildi.

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