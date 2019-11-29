Terör örgütü DEAŞ'ın suikast planı ortaya çıktı: 13 maddelik talimat

Terör örgütü DEAŞ’ın eski lideri Ebu Bekir el-Bağdadi’nin öldürülmesinin ardından yeni lider Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi örgütün yayın organları El- Takva ve Kureyş Medya’dan teröristlere 13 maddelik bir talimat yayımlattı. Akşam'ın haberine göre, Batılı lidere suikast yapılması emrinin verildiği broşürlerde “yalnız kurt” adı verilen ve tek başına takılan DEAŞ’lıların devlet başkanları, üst düzey yetkililer, komutanlar gibi ağır korunan isimlere nasıl yaklaşabileceği anlatıldı.

KAMERA İÇİNE SİLAHLAR

Üç temel maddede dünya liderlerine yaklaşılabileceğini iddia eden yayında silahlar ve kıyafet ile kamuflaj yöntemleri anlatıldı. Teröristlerin gazeteci kılığına girip kameralarının içine silah yerleştirebileceği, yüksek noktalara yerleşerek uzun ve orta menzilli silahlarla nasıl terör saldırısı düzenlenebileceği, konferanslarda nasıl kargaşa çıkarılıp hedefe yaklaşılabileceği gibi yalnızca terör kamplarında verilen teknikler anlatıldı.

ORMAN YANGINLARI ÇIKARMA EMRİ

Korkunç broşürde ayrıca teröristlerden AB ve ABD genelinde orman yangınları çıkarmaları istendi. İngiliz Daily Mail gazetesi de örgütün teröristlere online ulaştırdığı direktiflerin Batılı istihbaratçıları tedirgin ettiğini ifade etti.

ÇOCUKLAR AVRUPA’YA DÖNECEK

Avrupa Parlamentosu’nda (AP), Suriye’deki DEAŞ militanlarının çocuklarının geri getirilip getirilmemesi konusunda oylama yapıldı. Çocukların getirilmesi, 495 evet, 58 hayır ve 87 çekimser oy kullanılarak kabul edildi.