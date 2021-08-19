İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2021 Perşembe / 11 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5287
  • EURO
    9,9804
  • ALTIN
    488.345
  • BIST100
    1439.62
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı 11 şüpheli Ankara'da gözaltına alındı
Güncel

Terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı 11 şüpheli Ankara'da gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları tespit edilen 15 şüpheliden 11'i yakalandı.

AA19 Ağustos 2021 Perşembe 10:13 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 10:13
ABONE OL

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, bazı kişilerin çatışma bölgelerindeki DEAŞ üyesi teröristlerle irtibatını tespit etti.

Bunun üzerine TEM ekiplerince sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen yabancı uyruklu 15 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne getirilirken, firarilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.