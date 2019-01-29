Terör örgütü DEAŞ'lı terörist kendisini İdlib'te patlattı

Terör örgütü DEAŞ'a bağlı olduğu iddia edilen bir kadın terörist Suriye'nin İdlib şehrinde Kurtuluş Hükümeti binasının önünde güvenlik görevlisi ile iki dakika çatıştıktan sonra üzerindeki bombalı yeleği patlatarak intihar ettiği iddia edildi.

Olayda can ve mal kaybı ile ilgili açıklama yapılmadı

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