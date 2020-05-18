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Terör örgütü El Kaide şüphelisi tutuklandı

Osmaniye'de, terör örgütü El Kaide üyesi olduğu ve Afganistan'da örgütün silahlı eylemlerine katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan Lübnan uyruklu zanlı tutuklandı.

AA18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:42 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:42
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Bahçe ilçesinde, 14 Mayıs'ta yakalanan H.A.M'nin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Mayıs'ta, terör örgütü El Kaide üyesi olduğunu belirlediği Lübnan uyruklu H.A.M'yi Bahçe ilçesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde gözaltına almıştı. H.A.M'nin 2006-2011 yıllarında Afganistan'da El Kaide terör örgütünün silahlı eylemlerine katıldığı belirtilmişti.

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