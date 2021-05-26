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Terör örgütü El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi'ne yönelik soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi'ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

AA26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:36 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:06
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 11 şüphelinin 26 Mayıs 2021 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

Şüphelilerden 7'si yakalanarak gözaltına alınmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."

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