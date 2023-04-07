Terör örgütü elebaşı Mihraç Ural'dan Kılıçdaroğlu'na destek: Gücümüzü birleştirdik

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek tercihini yapacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını açıklamasının ardından HDP'den ve terör örgütü PKK'dan peş peşe destek mesajları aldı.

PKK VE HDP'DEN PEŞ PEŞE MESAJLAR

HDP'nin seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararının ardından HDP'li Hasip Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

HDP'li Kaplan yaptığı paylaşımda "1 oy Kılıçdaroğlu'na 1 oy YSP'ye" ifadesini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI MİHRAÇ URAL: ERDOĞAN'IN YIKILMASI İÇİN TÜM GÜÇLER BİRLEŞTİK

Terör örgütü elebaşları Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Bese Hozat da Kılıçdaroğlu lehine açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'na bir destek de THKP/C Acilciler terör örgütü elebaşı, Reyhanlı saldırısı sanıklarından terörist Mihraç Ural'dan geldi. Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan elebaşı Ural, "Erdoğan'ın yıkılması için tüm güçler birleştik. Biz de bu birlikte Yeşil Sol Parti etrafında yerimizi alacağız. Millet İttifakı ve tüm demokrasi güçlerinin toplandığı Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç birliği gücümüzü birleştirdik." ifadelerini kullandı.