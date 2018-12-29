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Terör örgütü kıyafetiyle çekilen fotoğraf yakalattı

Aydın'da, polis kontrolü sırasında telefonunda terör örgütü YPG kıyafetiyle çektirdiği fotoğraf bulunan zanlı tutuklandı.

  • AA
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Ilıcabaşı Mahallesi'nde uygulama yapan Mobil Park Polisi ekipleri,  durumundan şüphelendikleri O.H. ve İ.D. isimli iki kişiyi durdurdu.

Suriye uyruklu kişilerden İ.D'nin cep telefonunda, elinde silah, terör  örgütü YPG kıyafetleriyle çektirdiği fotoğraf bulundu. Bunun üzerine Terörle  Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin evlerine de operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerden O.H, emniyetteki ifadesinin ardından  salıverilirken, adliyeye sevk edilen İ.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza  hakimliğince tutuklandı.

Bu arada İ.D'nin ifadesinde, bir dönem zorla terör örgütü YPG adına  savaştırıldığını öne sürdüğü ve yaralanmasının ardından da kaçarak, Türkiye'ye  yerleştiğini anlattığı belirtildi.

 

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