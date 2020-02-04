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Terör örgütü lideri Ebubekir El-Bağdadi’nin akrabalarına Kırşehir’de operasyon

Kırşehir’de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen 7 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

IHA04.02.2020  19:15 - Güncelleme: 04.02.2020  19:15

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şehir merkezindeki farklı adreslere operasyon düzenleyen polis, Irak ve Suriye uyruklu B.H.A.B., S.i.A.B., K.H.A.B., Ş.K.A.B., D.J.A.B., S.Z.A.B., ve Y.Z.J.A.B.’yi ikametlerinde gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin akrabası olduğu öne sürülen 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik tedbirleri eşliğinde adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden Y.Z.J.A.B., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 6 kişi ise serbest bırakılarak Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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